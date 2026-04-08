Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavili takımın transfer gündemindeki isimlerin başında yine Oğuz Aydın yer alıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de beklediği süreleri bulamayan 25 yaşındaki sol kanadın, sezon sonunda ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor.

Geçen sezon Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz, Fatih Tekke'nin eski öğrencisi. 48 yaşındaki hocanın talebi üzerine yaz döneminde yeniden hamle yapılabilir. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçta görev alan 1.83 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı sağladı. Yaklaşık 8 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.