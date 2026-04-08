Üst üste dördüncü kez şampiyonluğu sırtlamaya hazırlanan G.Saray'da gözler bugün oynanacak olan Göztepe mücadelesine çevrilmiş durumda. FEDAKARLIK ZAMANI Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda bütün planlar 3 puan üzerine kurulurken, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler sarı- kırmızılılarda kalan 7 maçın her biri için oyunculara prim dağıtma kararı aldı. HER ŞEY ASKIYA ALINDI Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek İcardi, Noa Lang, Boey ve Asprilla ile zam bekleyen Torreira için sezon sonuna kadar somut bir adım atılmayacak. Barış Alper başta olmak üzere yıldız oyunculara gelen tekliflere de cevap verilmeyecek. Yönetim kalan haftalarda her maça özel prim belirleyerek takımı şampiyonluk için kenetleyecek. Ancak oyuncuların bu primleri hak etmeleri için sezon sonunda şampiyonluk kupasını getirmeleri gerekecek.