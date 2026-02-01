Beşiktaş'ta Karim Benzema sesleri!

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası siyah-beyazlı kulüp forvet arayışlarını hız verdi. Kış transfer penceresinin kapanmasına 6 gün kala dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin Karim Benzema'yı gündemine aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'la kriz yaşayan ünlü Fransız golcü için Kartal'ın sürpriz hamle yapabileceği aktarıldı. 38 yaşındaki forvetin kendisine önerilen yeni mukavele teklifini kabul etmediği belirtildi.

TEKLİFİ KOMİK BULDU

Al-Ittihad'ın teklifini 'komik' bulan Karim Benzema'nın kulübüne rest çektiği ve maçlara çıkmayı reddettiği ifade edildi. 38 yaşındaki futbolcu, 2-2 berabere biten Al Fateh karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu gelişmeyi fırsat olarak gören Beşiktaşlı kurmayların Fransız golcüye teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı taraftarlar Benzema için 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) akımı başlattı. Fransız yıldızın sosyal medya hesabı adeta mesaj yağmuruna tutuldu.

KARTAL'I ÖVMÜŞTÜ

2017 yılında Türkiye'yi ziyaret eden dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Hırslı ve içten oynadığı için Türk futbolcuları takdir ettiğini ifade eden tecrübeli forvet o dönem "Türkiye'de izlediğim takımlar arasında Beşiktaş'ı beğeniyorum" yorumunu yapmıştı.

474

Lyon'da yaptığı patlamanın ardından 2009'da 35 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, kariyerinin en mükemmel dönemini burada geçirdi. İsmi Real Madrid'le adeta özdeşleşen ve 14 yıl eflatun-beyazlı takımın formasını ıslatan Fransız golcü, burada tam 354 kez ağları havalandırdı, sayısız kupalar kaldırdı. Benzema tüm kariyerinde çıktığı 879 maçta 474 gol, 198 asistlik performans sergiledi.