Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.
🎙️ A Spor Muhabiri @OztasEfecan80: Beşiktaş ve Aston Villa, Tammy Abraham transferi için 21 milyon avro bonservis ve Yasin Özcan karşılığında anlaşma sağladı.— A Spor (@aspor) January 23, 2026
Yasin Özcan'ın takıma katılmasıyla birlikte Felix Uduokhai ile de yollar ayrılacak. https://t.co/9CowmS3Zal pic.twitter.com/xM5ziWNnr2
Siyah beyazlıların bu transferden 21 milyon Euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş bu transfer karşılığında Aston Villa forması giyen 19 yaşındaki sol bek Yasin Özcan'ı da bonservisiyle kadrosuna katacak.
Yasin, kiralık olarak formasını giydiği Anderlecht ile sözleşmesini feshettikten sonra siyah-beyazlı takıma katılacak.