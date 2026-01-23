SON DAKİKA: Beşiktaş Tammy Abraham için Aston Villa ile prensipte anlaştı! Transferde Yasin Özcan detayı

Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki forvet Tammy Abraham'ın transferi için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.

Siyah beyazlıların bu transferden 21 milyon Euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş bu transfer karşılığında Aston Villa forması giyen 19 yaşındaki sol bek Yasin Özcan'ı da bonservisiyle kadrosuna katacak.

Yasin, kiralık olarak formasını giydiği Anderlecht ile sözleşmesini feshettikten sonra siyah-beyazlı takıma katılacak.