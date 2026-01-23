Sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak İtalyan temsilcisi Cagliari’ye transfer olan Semih Kılıçsoy, Çizme basınına flaş açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu kariyer hedeflerine ve siyah beyazlılardaki günlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekibi Cagliari'nin yolunu tutan genç forvet Semih Kılıçsoy, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a konuştu. Kılıçsoy, kariyerinin yeni dönemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"O GOL TAMAMEN BANA AİTTİ"

Torino deplasmanında attığı golü anlatan Semih, "Çok güzel ve duygusal bir andı. O golün tamamen bana ait olduğunu hissettim" dedi.

Kendisi için "sadece güzel goller atıyor" yorumlarının yapıldığının hatırlatılması üzerine ise gülerek, "Aslında bu doğru" ifadelerini kullandı.

NEDEN CAGLIARI?

Geçtiğimiz yaz birçok Avrupa kulübünün radarında olan genç oyuncu, tercihini neden Cagliari'den yana kullandığını şöyle açıkladı:

"İlk izlenimim başından beri çok olumluydu. Özellikle teknik direktör ve başkanla kurduğum iletişim fark yarattı. Bunun benim için doğru bir deneyim olacağını biliyordum."

PISACANE ETKİSİ

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ile ilişkisine de değinen Semih, "Birlikte çalışmak beni hemen motive etti. Bana karşı çok açık ve net. Neredeyse ağabeyim gibi, benim için çok değerli bir rehber" dedi.

JUVENTUS GALİBİYETİ VE KENAN YILDIZ

Juventus'a karşı alınan galibiyet ve milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız hakkında konuşan Semih, "Maçtan sonra konuştuk ama alay yoktu. Uzun yıllardır tanışıyoruz, iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Juventus'u ise "çok güçlü ve özel bir kulüp" olarak tanımladı.

"TÜRK FUTBOLU GELİŞİYOR"

Serie A'da artan Türk oyuncu sayısına da değinen genç forvet, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve diğer isimlerin ligde kendilerini kanıtladığını vurguladı:

"Türk futbolu büyüyor ve gelişiyor. Serie A'nın zorluklarına rağmen Türk oyuncular giderek daha fazla kendini gösteriyor."

GÖKHAN İNLER DETAYI

Cagliari kararında kendisine yol gösteren bir ismin olup olmadığı sorusuna Semih, Gökhan İnler'i işaret etti:

"Onunla sık sık konuştum. Beşiktaş'ta birlikte oynamıştık. Bana tavsiyeler verdi, benim için bir rol model."

"ARDA GÜLER DEĞİLİM"

Cagliari tarihinin ilk Türk futbolcusu olmanın gururunu yaşayan Semih, kendisine yapılan benzetmeler için net konuştu:

"Arda Güler'i tanıyorum, harika bir oyuncu ama ben benim. Karşılaştırmalar anlamsız. Kendi hedeflerim var."

Hayranlık duyduğu isimleri ise Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez ve Sergio Agüero olarak sıraladı.

NDOUR VE IMMOBILE

Fiorentina maçında eski takım arkadaşı Cher Ndour ile karşılaşacağını belirten Semih, "Maçtan sonra görüşürüz" dedi.

Serie A'da yeniden karşılaşacağı bir diğer isim Ciro Immobile için ise "Harika bir oyuncu. Onunla oynamak beni çok geliştirdi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ: "İYİ ANILARIM YOK"

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst döneminde sol kanatta oynamasıyla ilgili konuşan Semih, "Zor bir dönemdi ama role uyum sağladım" dedi.

O sezon yaşanan yönetim ve teknik direktör değişiklikleri için ise, "Karmaşık bir yıldı, o dönemle ilgili iyi anılarım yok" yorumunu yaptı.

EN ÇOK ETKİLENDİĞİ HOCALAR

Genç oyuncu, kariyerinde iz bırakan teknik adamları da sıraladı:

"Şu an Pisacane ile çalışmaktan çok memnunum. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i çok severim. Milli Takım'dan da Vincenzo Montella ile sık sık konuşurum."

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

A Milli Takım hedefini yineleyen Semih, "Milli takım benim için çok önemli. Orada kalıcı olmak ve referans noktası haline gelmek istiyorum" dedi.

Türkiye ve İtalya'nın Dünya Kupası yolundaki play-off süreci için ise net konuştu: "Başaracağız."

CAGLIARI PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcu, Cagliari formasıyla şu ana kadar 15 resmi maçta süre alırken, 2 gol kaydetti.

İŞTE O RÖPORTAJ