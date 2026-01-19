Beşiktaş'ta genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın kısa süre içinde Braga'ya transfer olması bekleniyor. Siyah beyazlılar ise oluşacak boşluğu Alanyaspor forması giyen Maestro ile doldurmayı planlıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Portekiz'in Braga kulübü, siyah-beyazlılara Demir Ege Tıknaz için 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Başkan Serdal Adalı basın toplantısında 21 yaşındaki futbolcunun Portekiz'e gitmek istediğini açıklamıştı. Resmi imzaların atılması beklenirken, siyah-beyazlı kurmaylar Demir Ege'nin gidişiyle oluşacak boşluğu Süper Lig'in flaş ismi Antonio Simao Muanza (Maestro) ile doldurmayı hedefliyor.



TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR



Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki Angolalı oyuncu, bu sezon Alanyaspor orta sahasında sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkan Serdal Adalı'nın hem genç yaşta olması hem de Trendyol Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Maestro'yu transfer listesinin üst sırasına yazdığı aktarıldı. 'Maestro' operasyonu camiada heyecana sebep oldu. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu sosyal medyada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Angolalı yıldızın kadroya katılmasını istiyor.



DİNAMİK BİR ORTA SAHA



Benfica B Takımı'ndan 2024 kış transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan Maestro, orta sahadaki oyun zekası, mücadele gücü ve dinamizmi ile beğeni topladı. Adana temsilcisi Süper Lig'e veda ederken, Angolalı futbolcuyu geçen yaz döneminde Alanyaspor renklerine kattı. Dripling kabiliyetiyle dikkat çeken genç yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.