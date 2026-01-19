CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! 18:56
Beşiktaş-Kayserispor maçı detayları! Beşiktaş-Kayserispor maçı detayları! 18:05
Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı! Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı! 17:44
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:18
UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! 16:35
Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 16:32
Daha Eski
F.Bahçe'de gündem Kante! F.Bahçe'de gündem Kante! 15:31
Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı 14:16
Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! 14:07
F.Bahçe'den Manchester City'nin yıldızına kanca! F.Bahçe'den Manchester City'nin yıldızına kanca! 13:51
G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! 13:02
G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! 12:25
Sergen Yalçın: Umduğumuz şeyler...
Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ocak
Yeterli protein tüketiyor muyuz? İşte yanıtı!