Sergen Yalçın: Umduğumuz şeyler...

Trendyol Süper Lig'in 2. devresinin başlangıç haftası olan 18. haftada Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, 2026 yılındı çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele önces Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Kamp çok uzun süreli olmadı, bir haftalık kamp süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi oldu. İyi bir kamp oldu, ihtiyacımız da vardı. Kupa maçı oynadık ve şimdi lige başlıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İnşallah iyi bir oyun ve skorla kazanmak istiyoruz."

"İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Ön alan oyunu oynamaya çalışan bir takımız, bugün de öyle oynamaya çalışacağız. İnşallah umduğumuz şeyler sahada da kendisini gösterir."