Beşiktaş’ta Rafa Silva ile devre arasında vedalaşılması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim 10 numara pozisyonu için alternatif arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar, Olympiakos 'tan ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı 'yı listesine ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre, Yunan ekibinde bu sezon yeterli süre alamayan ve UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan 28 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde girişimde bulunmayı hedeflediği belirtiliyor. Olympiakos formasıyla bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol atıp 6 asist yaparak 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Adı bir süredir Fransız kulüpleriyle de anılan tecrübeli oyuncunun, yeniden Süper Lig'de top koşturmaya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Yusuf Yazıcı'nın Yunan kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.