Beşiktaş'tan Panionios'a kınama!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi. Karşılaşmadan ardından siyah-beyazlı kulüp yayınladığı açıklama ile Panionios tribünlerden açılan çirkin pankartları kınadı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,



"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.