Beşiktaş yönetimi, Teknik direktör Yalçın ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Rafa Silva'nın ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, sakatlığı gerekçesiyle Antalya'ya götürülmeyen Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı. Siyah-beyazlı kurmaylar 32 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak için çaba sarf ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, ayrılık durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için düğmeye basılacak.

ARANAN JOKER

Beşiktaş Başkanı Adalı'nın ara transfer döneminde Rusların altın çocuğu için bir kez daha Rus kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki futbolcunun transferi için her türlü fedakarlığın yapılacağı aktarıldı. 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen genç yıldız, çok yönlü bir futbolcu profilinde. Aleksey Batrakov'un renklere bağlanması orta sahada fazla alternatifi olmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek.

17 GOLE KATKI YAPTI

Kreatif pasları ve son vuruş kabiliyetiyle de dikkat çeken Aleksey Batrakov, bu sezon Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda tam 17 gole katkı sundu. Bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma şansı bulan Rus yıldız, 13 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Rus kulübü, Haziran 2025'te Batrakov'un sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. L. Moskova yönetimi, yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini de 15 milyon euro olarak belirledi.