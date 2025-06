Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul başladı!

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenleniyor. Genel kurul divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı.

Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin maddeler oylanacak.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ:

"Beşiktaşımızın geleceği için büyük önem taşıyan bu kongremize hepiniz hoş geldiniz."

"Beşiktaşımız tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş ve bu zorluklardan sonra bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmiş, ülkemizin en büyük ve en köklü spor kulübüdür."

"Beşiktaşımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. Yine bir öyle dönemdeyiz. Ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu nedenle sizi bu kongreye davet ettik."

"İlk günden beri ısrarla söylediğim bir prensibim var. Beşiktaş için attığımız her adımda ve alacağımız her adımda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur. Beşiktaş'ın yaşadığı ve belki de unutmak istediği camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın, itibarımızın yara aldığı günler yaşadık. Bu nedenle endişeleri anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları birlikte vermek istiyoruz. Yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kurulunun, bu projeler hepimizin projeleridir. Bu projeler, Beşiktaş'ın projeleridir. Beşiktaş'a fayda sağlayacak projelerdir."

"Doğru adımları hep birlikte atabilmek için sizi kongremize davet ettik. Bazı maddelerimizi düzenledik, somutlaştırdık ve bunu bugün kongremize sunduk. Denetleme kurulumuzun da projelerimizin hayata geçmesine yönelik alakalı karar alınırsa bize yol göstermesini önemli buluyorum."

"Bugün onaya sunulacak konularla ilgili, divan kurulunda ve daha önceki basın toplantısında detaylı bilgi verdim. Tüm soruları açıkça yanıtlamaya çalıştım. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz ayrı ayrı açıklama yaptılar. Sizlere en doğru bilgileri vermeye çalıştık. Kulübümüzün kapısı her an açıktı. Kulübümüzün iletişim kanallarından bilgilendirme yapıldı. İlgili konular sırası geldikçe tek tek anlatılacak. Merak ettiğiniz konular sizlerle bir kez daha paylaşılacak. Bugünkü genel kurulun ana amacı, gayri menkul projesidir. Bu projeler, Beşiktaş'ı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilebilmesi zor olan borç yükünün kesin çözümüdür."

"Her sene transfer bütçesinden 50 milyon euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin euro faizin ödenmesi demektir. Rakiplerimizle olan farkın kapanmasının anahtarıdır. Bu proje, Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. Dikilitaş Projesi, tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor."

"Bugün sizlerden istediğimiz yetkilerle, yıllardır çözüme ulaşamamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz."

"Akaretler'deki BJK Plazası, Fulya'daki ofis katlarımız ve yine Fulya'daki akaryakıt istasyonumuz bizim çok önemli değerlerimiz. Ama biz konuları yıllardır hep olumsuz anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek, en yüksek geliri elde etmek ve bu konularda arkaya bakmamak."