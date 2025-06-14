İŞTE BAŞKAN ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"YENİ KAYNAKLAR BULMALIYIZ"

Beşiktaş'ın sportif başarı bakımından eski günlerine dönebilmesi için mali bağımsızlığa kavuşması ve ekonomik istikrar sağlaması gerekiyor. 70-75 milyon euro kaynak sağladık, bunu altı ayda yaptık. Yılbaşına kadar 40 milyon euro daha ödeme var. Yeterli değil, yeni kaynaklar bulmalıyız.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yönetim olarak sizden yetki isteyeceğiz. Gelir elde edilemeyen varlıklarımızı, faiz sarmalından kurtulmak için bu kongre çok önemli. 40 yıldır Dikilitaş'ta duran arazinin faydası olmadı. Gayrimenkul projesi ile bu fırsatı kaçırmamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ek tahsisli alan satın alacağız. Sonra imar alarak yeniden projeyi düzenliyoruz. Kullanılmayan bu arazi, Beşiktaş tarihinin en büyük anlaşması olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimize camiam adına teşekkür ederim.

"DEVLET GARANTİLİ İŞ YAPIYORUZ"

Dikilitaş projesinden 400 milyon euro ciro bekliyoruz. Buradan kulübümüze net gelir 150-200 milyon euro arası. Projenin satılması halinde bu gelir elde edilecek. Kulübün faizli giderlerine gelen kısmı satıp, kalan kısmın tapularını kasamıza koyacağız. Projeyi üç senede tamamlayacağız. Finansmanı ve satışı Emlak Konut yapacak. Ziraat Bankası ve diğer devlet bankalarının bize çok faydası olacağın öngörüyoruz. Biz devlet garantili iş yapıyoruz. Bu kadar kıymetli bir lokasyonda böyle bir imar hakkı alınması, Beşiktaş tarihinin en önemli kazanımlarından biridir.

"EZELİ RAKİPLERİMİZ BİZDEN ÖNDELER"

Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil. Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık.

"TRANSFERDE FARK YARATIRIZ"

Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız.