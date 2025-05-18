Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Amir, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Mustafa, Immobile
CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanıyor.