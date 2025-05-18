Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Amir, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Mustafa, Immobile

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanıyor.