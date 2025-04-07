Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Galatasaray’a karşı alınan derbi galibiyetiyle moral bulurken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Artık tüm dikkatini lige veren siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezonu Avrupa kupalarına katılarak kapatmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda 3. sıra için kıyasıya bir yarış veren Kara Kartal, Kasımpaşa deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik heyetin sahaya süreceği muhtemel 11 ise taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı ve rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Ancak bu zaferin hemen ardından, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Beklenmedik elenişin ardından gözünü yeniden lige çeviren Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için Kasımpaşa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde her geçen hafta daha net bir kimlik kazanmaya çalışan Kartal, özellikle Samsunspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar ise Solskjaer'in bu mücadelede sahaya süreceği ilk 11'i büyük bir merakla bekliyor. Burak Yılmaz yönetiminde üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, iç sahada oynayacakları kritik mücadelede güçlü rakipleri karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Piatkowski, Gökhan Gül, Hajradinovic, Mortadha, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Ernest Muçi

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Galatasaray derbisini kazanmasını bilen Beşiktaş, ezeli rakibine ligde ilk yenilgisini aldırdı. Bu sezon 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanını da kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Sezonu 3. olarak tamamlayıp, Avrupa'ya gitme hayali kuran Kara Kartal, Samsunspor'un kaybettiği haftada puan farkını 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva, Kasımpaşa maçında da takımının en önemli hücum silahı olacak. Ligde 26 maçta süre alan Portekizli yıldız futbolcu 8 defa fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

DÖRT OYUNCU KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

EV SAHİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Kartal", sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, 30. haftada oynanacak maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazanırken, 9 mücadeleyi de Kasımpaşa üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

Siyah-beyazlılar, Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'de mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Villanueva oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.