Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden yapılanmaya giderken Norveçli çalıştırıcıdan dikkat çeken açıklamalar geldi. Siyah beyazlı kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda birçok konuya değinen Solskjaer'in takım ile ilgili planları ve transfer sözleri gündem oldu. İşte o röportaj...

GELDİĞİ GÜN NE HİSSETTİ?

"Çok heyecanlıydım. İnsanların durgun olduğunu gördüm. Herkes baskı altında gibiydi. Bu beni tarifi zor bir duyguya sürükledi. "Yardım etmek istiyorum!" diye düşündüm. Bana karşı çok güler yüzlü ve yardımseverlerdi. Bir aile gibi hissettirdi. Herkes buranın başarılı olmasını istiyor. Birlikte atmosferi değiştirmeyi başardığımızı düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI ÇOK TUTKULU"

("Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı sizin için farklı kılan nedir?" sorusuna cevabı)

"Futbol herkes için ortak bir dil. Farklı ülkelerden oyuncular arasında birçok benzerlik görebiliyorsunuz. Hepsinde büyük bir tutku var. Ve tabii ki Beşiktaş'ta da aynı şeyi hissediyoruz. Oyuncularımızın sahip olması gereken değerleri ve karakteristik özellikleri önemsiyoruz. Nasıl olmaları gerektiğini önemsiyoruz. Benim için buraya gelmek, çalışma temposu, sıkı şekilde çalışma, doğru şekilde oynama, saygı ve onur gibi önemli unsurları beraberinde getirdi. Ama ilk izlenimim şu oldu: Türk insanı, özellikle Beşiktaş taraftarı, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak değerleri olmalı. Böylece birlikte ileriye bakabiliriz. İki aydır buradayım bu yüzden Türk futbolunun genel karakteristiği hakkında kesin bir şey söylemek zor. Ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını ve oyuncuların karakterini gerçekten beğeniyorum. Burada futbolu doğru şekilde oynama isteği var. Bu benim için çok değerli."

"TWENTE'YE YENİLDİK AMA..."

("İnşa etmeye çalıştığınız beşiktaş nasıl olacak?" sorusuna cevabı)

"Önemli olan temeli sağlam atmaktır. Biz şu an burada süreci başlattık. Beşiktaş, oyuncular ve kulüp için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz. Umuyoruz ki Beşiktaş yakında inşa edilecektir ama bu istikrarlı ve adım adım olmalı. Örneğin bir maçı kaybettik. Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Yani her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönebilirsiniz ve bu süreci hızlandırabilir. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararı vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir."

TÜRK FUTBOLU SİZCE AVRUPA'DA ATLETİK AÇIDAN ZAYIF MI?

"Bir problemimiz var diyemem. Tabii ki modern futbol fiziksel güce dayanıyor. Yüksek tempo, hız çok önemli. Açıkçası bu konuda oldukça etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka ligleriyle, orada daha genç oyuncular oynuyor. Ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi. Ben buradayım çünkü öncelikle Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Daha önce Manchester United ile buraya geldiğimde de gördüm; burada oynamak her zaman inanılmaz zor. Taraftarın tutkusu, stat atmosferi ve takımların rekabetçi yapısı nedeniyle burası gerçekten rakip olarak oynaması zor bir yer. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor."

"HER TAŞIN ALTINA BAKMALIYIZ"

"Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım."

"ÇALIŞKAN OLMAK BEDAVA"

"Dünyanın en çalışkan oyuncusu olmak bedava. Bu tarz oyuncuları bulmalıyız. Eğer canavar gibi antrenman yaparsan, canavar gibi oynarsın sahada. Futbolda kısa yoldan gitmek yoktur. Eğer oynamıyorsan bu gelecek gün daha sıkı antrenman yapman gerekiyor demektir."