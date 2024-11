Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan teknik direktörü olarak alınan her kötü skor ve oynanan istikrarsız futboldan sonra Hollandalı Çalıştırıcıyı ağır bir dille eleştiren Sergen Yalçın gün sayıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Siyah Beyazlı yönetimin etkili ve de yetkili isimleriyle konuşup her konuda anlaşan Sergen'in Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Beşiktaş camiasının takımın başında görmek istediği isim olan Sergen Yalçın'ın etrafındakilere "Beşiktaş'ı düştüğü bu durumdan ben çıkarırım" dediği ve devamlı notlar aldığı söylendi. Beşiktaş için elini her zaman taşın altına soktuğunu belirten Sergen'in hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı ve kendisine gerek duyulduğu günlerde takımın yanında olacağı ifade edildi. Öncelikle günü ve durumu kurtarıp daha sonra ara transfer için daha detaylı bir raporu yönetime sunacağı belirtildi.