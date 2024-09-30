Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.
Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 57. RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor.
Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.
2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.