Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor.

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.