Beşiktaş - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler "Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorgularına başladı. Karşılaşmaya dair detayları sizler için derledik.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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