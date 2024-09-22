BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI | Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2024- 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024- 11:50