Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj
BEŞİKTAŞ - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Net Global Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.