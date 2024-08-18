Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR İLE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal, Soner, Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.