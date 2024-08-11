Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren siyah-beyazlılar, 3 puanla yeni sezona başlamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KADRODA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.