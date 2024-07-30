Son hazırlık maçına Sakaryaspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta siyah beyazlı takıma gönül vermiş taraftarlar karşılaşmayı izlemek için internet üzerinden yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Sakarya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Beşiktaş, Sakaryaspor maçıyla resmi maçlar öncesi son kez bir prova yapacak. Futbolseverler de bu maçı takip etmek adına yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşmanın BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.