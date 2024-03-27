OLAVIO JUNINHO LİSTEYE EKLENDİ

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın formasını giyen Olavio Juninho için harekete geçti. 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için çalışma başlatan Kartal, bu oyuncuyu değerlendirme aşamasında... Karabağ'ın, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, SiyahBeyazlılar'ın bu rakamı düşürerek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi. Brezilyalı oyuncu, bugüne kadar forma giydiği 217 resmi maçta 44 gol atarken 12 de asist yaptı.