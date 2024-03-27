Siyah-Beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Fernando Santos'un raporunu alan idareciler, özellikle hücum hattında büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Takıma dahil olacaklar kadar ayrılacak futbolcular da dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın transfer listesi ortaya çıktı! Hedef 27 gollü forvet
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürüyor. Siyah-beyazlı ekip Aboubakar ve Cenk Tosun'un yetersiz performansı nedeniyle takıma santrfor takviyesi yapmak istiyor. Bu kapsamda Kara Kartal transfer listesini oluşturdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
ABOUBAKAR YOLCU
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun konusunda kararsızlık yaşayan idareciler, Vincent Aboubakar'la kesin olarak yollarını ayıracak. Bu listeye, yıllardır bir türlü istenen çıkışı yapamayan Jackson Muleka'nın da dahil edilmesi bekleniyor. 3 hücum oyuncusuyla da yollarını ayırma ihtimali bulunan ve yeni sezona mevcut santrforlarından sadece Semih Kılıçsoy'la başlama durumu olan Kara Kartal, yeni golcüsünü belirledi...
YUNAN GOLCÜ RADARDA
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı idarecilerin, Hollanda Ligi ekibi Alkmaar'ın formasını giyen Vangelis Pavlidis'i hedefleri arasına eklediği öğrenildi. 26 maçta attığı 23 golle şu anda Hollanda Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunan başarılı oyuncu için sezon sonunda girişimlerin başlayabileceği kaydedildi.