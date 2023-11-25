Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak. 13. hafta maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Amartey ve Bailly maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yılport Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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