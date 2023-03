Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Rachid Ghezzal, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Bizim için gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Derbiler bizim için de kulüp için de taraftarlar için de önemlidir. Yüzde yüzümüzü bu maça vereceğiz. Sakatlıktan döndüğümden bu yana iyiye gidiyorum. Form grafiğim iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımızın deplasmanda bizlerle olmaması kötü bir şey. Sanırım güvenlik sebebiyle. Biz elimizden geleni yapıp, deplasmanda 3 puanı alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.



"ŞU AN İYİYİM VE MUTLUYUM"



Teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Cezayirli futbolcu, "İletişimimiz çok iyi. Sürekli zaten bana sorular soruyor. Sakatlıktan sonra da hep takip etti. İlişkimiz gerçekten iyi. Konuştuğumuz şeyleri yapıyoruz, genellikle uyguluyoruz. Normal, olması gereken de budur. Ortak hedefimiz takıma fayda sağlamak. Zor bir sezon oluyor, uzun bir sakatlıktan döndüm. 9-10 maç kadar var sezonun bitmesine gerçek seviyeme ulaşmayı hedefliyorum. Elimden geldiğince sezon bitene kadar takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Çok zorlu bir ameliyat değildi. Uzmanına yapılması gereken bir ameliyattı. Her sakatlıktan sonra olduğu gibi hafta hafta iyiye gittim. Şu an iyiyim ve mutluyum. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPIP, SONRASINDA MATEMATİKSEL OLARAK İŞLER NEREYE GİDİYOR BAKACAĞIZ"



"Ligde biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe de Galatasaray'ı kovalar durumda" diyen Cezayirli futbolcu, "Elimizden geleni yapıp, sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor bakacağız. Hatay ve Gaziantep maçıyla ilgili bir şey, farklı bir karar olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirme durumu olursa, biz de herkes için bunu yapmayı hedefleriz" ifadelerini kullandı.



"TAKIMA FAYDALI OLMAYA HAZIRIM"



"Bu tarz sakatlıklar sonrası dönüş kolay olmuyor" açıklamasında bulunan Ghezzal, "Kariyerimin ilk zamanlarında buna benzer bir ameliyat yaşamıştım. Bu ameliyatlardan sonra dönüşler uzun oluyor. Bu ameliyat bitti ve geçti, konu kapandı. Şu an iyiyim. Futbol oynarken en kötü şey budur. İşinizi yapamıyor olmak. Kötü bir histi tabi ki dışarda olmak. Takıma fayda sağlayamıyorsunuz. Şu an mutluyum idmanları yaptığım için. Ben tekrar söylüyorum; takıma faydalı olmaya hazırım" dedi.



"GALİBİYET DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"



Fenerbahçe maçıyla ilgili ise 30 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları çok çok önemlidir. Matematiksel olarak onları yakalama fırsatımız olmasa bile taraftarlara mutluluk ve özgüven vermek için önemlidir bu tip maçlar. Bu tip maçları futbolcular olarak oynamayı severiz. İyi oyunculara karşı oynayacağız. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Bu maçtan 3 puan çıkarırsak, sonrasında sezonun geri kalanı için büyük bir özgüven kazanmış oluruz. Sezonun geri kalanına da bakacağız sonrasında" şeklinde konuştu.



Cezayirli yıldız son olarak taraftarlara ise "Bu maçlarda puanlar kazanmak hedefimiz. İnşallah bu hafta sonu onlara 3 puanı hediye edeceğiz" dedi.