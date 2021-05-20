Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'dan transfer itirafı! "Neden olmasın?"

"DORUKHAN ÇOK FEDAKARLIK YAPTI"



A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağrılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'la alakalı görüşlerini de aktaran tecrübeli futbolcu, "Biz çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık, Beşiktaş'taki gibi. Biz çok severek milli takıma gidiyorduk. Milli takım arası gelsin de arkadaşlarımızı görelim diye sevinerek gidiyorduk. Orada çok güzel bir hava yakaladık hem genç kardeşlerle hem ağabeylerle. Eleme maçlarını da çok güzel geçtik ve yetenekli futbolcularımız var. Bence çok önemli maçlar bunlar bizim için. İyi de geçireceğimizi düşünüyorum, hepsine çok güveniyorum. Dorukhan'a gelecek olursak, biraz farklı sakatlıklar yaşadık. O da çok fedakarlık yaptı. Kimse bilmiyor, ağrılarla oynuyor çocuk, ağrı kesicilerle oynuyor. Yine de bu takımı şampiyon etmek için elinden geleni yaptı. Bunları tabii dışarıda çok bilen yok. Biz aile içinde bildiğimiz için bunu söylemek istedim. Dorukhan zaten uzun zamandır milli takıma geliyor. Oraya ayak uydurmuş biri. Güzel bir şampiyona geçireceğini düşünüyorum. Rıdvan kardeşim de bu sezon gerçekten iyi bir performans gösterdi. Tamamen hak ettiğini düşünüyorum milli takımda olmayı. Önü çok açık, genç ve öğreneceği şeyler var. Milli takım onun için bulunmaz bir fırsat diye düşünüyorum. Çok büyük bir turnuva, onun tecrübesine tecrübe katacaktır. Yolu açık olsun, inşallah forma şansı bulur da hem Beşiktaş'ı hem Türkiye'yi gururlandırır" diye konuştu.



