Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'dan transfer itirafı! "Neden olmasın?"

"HER GENÇ TÜRK'ÜN HEDEFİ PREMİER LİG OLMALI"



'Her gencin hedefi bence Premier Lig'de forma giymek olması lazım' diyen Cenk Tosun, şu şekilde devam etti:

"Çünkü dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Bunu gitmeden önce de öyle düşünüyordum, oraya gittikten sonra da öyle düşünüyorum. En hızlı, en tempolu, en sert, en güzel futbol orada oynanıyor. En önemli, en pahalı futbolcuların olduğu lig orası. O yüzden her genç Türk'ün hedefi bence Premier Lig olması lazım."