Kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesi, tarihi bir Türk derbisine sahne oluyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague Finali'nde karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıktığı bu dev finalde, kazanan taraf adını tarihe altın harflerle yazdıracak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in Avrupa'nın en büyüğü olmak için yapacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

İspanya'nın Zaragoza şehrindeki Pabellón Príncipe Felipe'de oynanan mücadele saat 21.00'de başladı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.