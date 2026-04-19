FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan final mücadelesinde baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, kupaya uzandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

1. Periyot: 16-17

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-51

G.SARAY'A KARŞI 7'DE 7!

Sezon boyunca rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

BAŞANTRENÖR MENDEZ, AVRUPA'DA 4. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Fenerbahçe Opet'te İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) şampiyon olan Mendez, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe Opet'i şampiyonluğa taşıyarak 4 kez mutlu sona ulaştı.

Ayrıca Mendez'in 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra sarı-lacivertliler ile yaşadığı 2 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

TÜRK KADIN BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 10. KUPASI

Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.

Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

OSMAN AŞKIN BAK İKİ EZELİ RAKİBİ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki bir numaralı organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'nde gururla izledik. İspanya'nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa Kupası'nı kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN TEBRİK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet ve finalde karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesinde Türkiye var! Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele ederek kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesinde Türk derbisi izleten Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tebrik ederim. Mücadeleleriyle sezon boyu ülkemizi gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.