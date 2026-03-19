Anadolu Efes-Monaco CANLI

EuroLeague'de normal sezonun son düzlüğüne girilirken Anadolu Efes, sahasında zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco Basket ile karşılaşan temsilcimiz, son haftalardaki etkili oyununu skora yansıtmak istiyor. Ligde 10 galibiyetle 18. sırada yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki 81-80'lik Bayern Münih zaferinin ardından moral depolamış durumda. Başantrenör Pablo Laso, Monaco karşısında da aynı dirençli oyunu sürdürmek istediklerini vurgularken; İstanbul'daki bu dev randevu, Efes'in sezonun kalan bölümündeki öz güveni açısından büyük önem taşıyor. İşte Anadolu Efes-Monaco maçının detayları...

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 21-23 MONACO

2. ÇEYREK ANADOLU EFES 21-23 MONACO (Haberimiz güncellenmektedir)

ANADOLU EFES-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Monaco arasındaki EuroLeague mücadelesi, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapıldı.

ANADOLU EFES-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu kritik Avrupa randevusu, S Sport kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maç öncesi analizler ve son dakika gelişmeleriyle birlikte basketbolseverler heyecana ortak oluyor.

AVRUPA KUPALARINDA TARİHİ KİLOMETRE TAŞI

Anadolu Efes, Monaco karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 907. mücadelesine imza attı. Bugüne kadar uluslararası arenada sergilediği performansla Türk basketbolunun öncüsü olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 906 maçta 504 galibiyet ve 402 yenilgi alarak %55,6'lık bir galibiyet oranı yakaladı.

EUROLEAGUE'DE 659. SINAV

Modern EuroLeague formatına katıldığı 2001-2002 sezonundan bu yana istikrarını sürdüren Anadolu Efes, bu kulvarda 659. kez parkeye çıkıyor. Organizasyon tarihindeki 658 maçında 347 galibiyet ve 311 mağlubiyet elde eden lacivert-beyazlılar, %52,7'lik başarı yüzdesiyle Avrupa'nın en köklü ekipleri arasındaki yerini koruyor.

MONACO İLE 12. RANDEVU

İki ekip arasındaki rekabet geçmişine bakıldığında, Monaco'nun üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 11 kez karşı karşıya gelen takımlardan Monaco 7, Anadolu Efes ise 4 galibiyet elde etti.

İki takımın bu ligdeki 9 randevusunda temsilcimiz 3 kez kazanırken, Fransız ekibi 6 kez sahadan galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarındaki 2 maçta ise taraflar birer galibiyet paylaştı.

İKİ TAKIM DA 81-80 İLE GELİYOR

Ligin 31. haftası, her iki takım için de benzer bir senaryoya sahne oldu. Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 81-80 mağlup ederek moral bulurken; Monaco da evinde Yunan devi Olympiacos'u aynı skorla, 81-80 geçmeyi başardı.