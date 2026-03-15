Mersin Spor Galatasaray MCT Technic'i farklı yendi!

Basketbol Süper Ligi'nde 22'nci hafta maçında Mersin Spor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı 114-76'lık skorla Mersin Spor kazandı.
MERSİN SPOR: Olaseni 11, Kartal Özmızrak 19, March 14, Leon Apaydın 7, Koray Çekici 2, Cowan 7, Hakan Sayılı 7, Cruz 21, Ergi Tırpancı 4, White 14, Chassang 4, Enoch 4
GALATASARAY: McCollum 18, Can Korkmaz 13, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 5, Buğrahan Tuncer 7, Petrucelli 6, Gillespie 6, White Jr. 5, Muhsin Yaşar 7
1'İNCİ PERİYOT: 31-16
DEVRE: 60-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 90-63
5 FAUL: Chassang, Enoch (Mersin Spor)