Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ligin son sırasındaki LDLC ASVEL ile kritik bir randevuya çıkıyor. 9 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sırada yer alan temsilcimiz, hem prestijini korumak hem de Avrupa kupalarındaki 905. mücadelesini zaferle taçlandırmak istiyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

ANADOLU EFES 5-10 LDLC ASVEL (İlk çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fransız ekibi LDLC ASVEL arasındaki bu önemli karşılaşma, 6 Mart 2026 Cuma günü oynanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğindeki mücadele saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

LİGDEKİ DURUM VE SON PERFORMANSLAR

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 20 mağlubiyet alan Anadolu Efes, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor. Son maçında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 91-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, evindeki bu maçla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip LDLC ASVEL ise 29 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 22 yenilgiyle 20 takımlı ligin son sırasında yer alıyor.