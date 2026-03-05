EuroLeague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde Monaco'yu Ülker Sports Arena'da ağırlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ekibinin sağ salim dönüşünün ardından moral bulan sarı-lacivertliler, üst üste 9. galibiyetini alarak zirvedeki konumunu pekiştirmek istiyor. Geçen sezonun final maçında karşılaşan iki ekip, bu kez normal sezon mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Taraftarının önünde yeni bir zafer hedefleyen Fenerbahçe Beko için kritik maç öncesi tüm detaylar haberimizde.

EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 30. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco'yu ağırlıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılarak ligin en formda takımı olduğunu kanıtlayan sarı-lacivertliler, 28 maçta 21 galibiyetle zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor. Maç öncesinde Dubai'de mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot'un İstanbul'a dönmesiyle hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında 92-86 yendiği rakibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Play-off mücadelesi veren 9. sıradaki Monaco karşısında taraftar desteğini arkasına alacak olan Kanarya, Dörtlü Final yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. İşte EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde Monaco'yu konuk ederken sadece bir galibiyet peşinde değil, aynı zamanda müthiş bir seriyi devam ettirme niyetinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve beraberindekilerin sağ salim İstanbul'a dönmesiyle moral bulan sarı-lacivertliler, üst üste 9. galibiyetini alarak zirvedeki yerini perçinlemek istiyor. Geçtiğimiz yılın finalindeki rakibini ağırlayacak olan temsilcimiz, taraftarının önünde yeni bir zafer için sahaya çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Monaco maçının detayları...

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ile Fransız temsilcisi Monaco arasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BEKO-MONACO HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev maç, S Sport kanalı ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası analizlerle, liderin seriyi 9 maça çıkarma mücadelesi tüm detaylarıyla ekranlarda olacak.

1 MAÇ EKSİKLE LİDER

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle en yakın rakibinin 2 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. 29 müsabakada 16 galibiyet elde eden Monaco ise 9. sırada.

EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

İSTANBUL'A ULAŞTILAR

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basketbolcu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza, liglere verilen milli takım arasında tatil için Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak da özel bir turnuvayı takip için Abu Dabi'de bulunuyordu. Dört isim de İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmıştı.

Jasikevicius, Bacot, Bouza ve Uğur Ozan Sulak, dün gerçekleştirilen uçuşla İstanbul'a ulaştı.