Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan kura çekimini haberimizden izleyebilirsiniz...

ORGANİZASYONA DAİR DETAYLAR

Ligin ilk yarısında oynanan maçlar sonucunda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Esenler Erokspor ve TOFAŞ kulüpleri organizasyona katılma hakkı kazanmıştı.

17-18 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.



20-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

İŞTE OLUŞAN EŞLEŞMELER

Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko