Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'dan ayrılan Nikolina Milic'i transfer etti!

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'dan ayrılan Nikolina Milic'i transfer etti!

Fenerbahçe Opet, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i tekrardan transfer etti. Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giymişti.