Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nde 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.
Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı
EuroLeague'in 23. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü Hapoel IBI Tel Aviv'e konuk olacağımız karşılaşma, tarafsız saha statüsünde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 22, 2025
Arena 8888'de oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat… pic.twitter.com/OGP7mDlh7I