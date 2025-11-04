Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 82-79 kaybetti.
Salon: Moraca
Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Leandro Lezcano (Arjantin), Christian Theis (Almanya)
Buducnost VOLI: Sulaimon 20, Slavkovic, Tanaskovic 7, Ferrell 13, Boutsiele 8, Mays 4, Thompson 6, Morgan 12, Kovliar 4, Bouteille 8, Jovanovic
Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Dotson 14, Morgan 2, Anthony Brown 15, Zizic 8, Kamagate 4, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Vitto Brown 13
1. Periyot: 21-26
Devre: 47-45
3. Periyot: 70-61