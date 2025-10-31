EuroLeague'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia’ya konuk oluyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague'de 8. hafta heyecanı, kritik bir mücadele devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia'ya konuk oluyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI: 2. Periyot oynanıyor: Baskonia 26-19 Anadolu Efes

BASKONIA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Buesa Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.30'da başladı.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia-Anadolu Efes mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA VITORIA-GASTEIZ AVRUPA KUPALARINDA 31. RANDEVUDA KARŞILAŞIYOR

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria-Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 31 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Öte yandan, iki takımın EuroLeague'deki 29 mücadelesinde Anadolu Efes, 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile üstünlük sağladı.