Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI SKOR TAKİBİ
1. Periyot sonucu: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko
2. Periyot oynanıyor: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.