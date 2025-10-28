Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI SKOR TAKİBİ

1. Periyot sonucu: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.