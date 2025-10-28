EuroLeague'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Paris Basket ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 7. hafta maçında Paris Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda oynadığı bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Paris Basket-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI SKOR TAKİBİ:

1. Periyot sonucu: Paris Basket 21- 17 Anadolu Efes

2. Periyot oynanıyor: Paris Basket 32- 31 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

PARIS BASKET-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Basket-Anadolu Efes maçı TSİ 22.45'te başladı. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.