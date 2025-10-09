Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Kızılyıldız'ı konuk ediyor!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 10 Ekim Cuma günü Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 10 Ekim Cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.