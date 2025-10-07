Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı da mücadele edecek.

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek. Organizasyonda erkeklerde 12, kadınlarda ise 5 takım mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da katılacağı şampiyonada grup müsabakaları, 9-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Erkekler kategorisinde şampiyonaya katılacak ve ilk maçını 10 Ekim'de ev sahibi Bosna Hersek ile yapacak Türkiye, A Grubu'nda ayrıca İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile karşılaşacak.

Şampiyonada erkeklerde çeyrek finaller 16 Ekim, yarı finaller 17 Ekim, üçüncülük ve final karşılaşması ise 18 Ekim'de yapılacak.