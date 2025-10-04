Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 65-83 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor
BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha
Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç
1. Periyot: 13-16
Devre: 35-30
3. Periyot: 48-55