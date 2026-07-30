Pafos FC-Hajduk Split maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos FC, sahasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 2-0 mağrur olarak tur şansını zora sokan Pafos FC, taraftarı önünde erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. İki farklı skor avantajını cebine koyarak deplasmana çıkan Hırvat temsilcisi Hajduk Split ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Pafos FC - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!