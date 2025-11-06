Kızılyıldız - Lille maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta perdesinde Kızılyıldız, Fransa'nın Lille ekibine ev sahipliği yapacak. Henüz galibiyet yüzü görmeyen Sırp temsilcisi, bir beraberlik ve iki hezimetle hanesine yazdırdığı 1 puanla 30. sırada yer alıyor. Konuk Lille ise sezonun ilk iki randevusundaki galibiyet serisi sayesinde 6 puanı cebine koyarak 11. basamağa yerleşti. İlk 8'e göz diken Fransızlar, deplasman sahnesinde zafer avına çıkacak. Peki, Kızılyıldız - Lille kapışması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?