UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, İsveç'te heyecan dolu bir randevuya sahne olacak. Avrupa serüveninde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Malmö FF, Eleda Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Sadece 1 puana sahip olan mavi-beyazlılar, grup sıralamasında da alt sıralara demirlemiş durumda. Öte yandan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, iddiasını güçlendirmek için İsveç deplasmanında sahaya çıkacak. Puanını 6'ya yükselterek üst basamaklara tırmanmayı planlayan yeşil-beyazlılar, bu zorlu karşılaşmada hata yapmadan dönmek istiyor. Peki, Malmö FF-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALMO FF-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Malmö FF-Panathinaikos maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Eleda Stadyumu'nda oynanacak Malmö FF-Panathinaikos maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.