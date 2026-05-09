Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek. Ligde 40 puanla 9. sırada yer alan Tümosan Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemenin verdiği motivasyonla ligde de rakibini yenmeyi hedefliyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında gözler Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na çevrildi. Fenerbahçe, ligi 2. bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantilemek için sahaya çıktı. Sarı lacivertliler bugün deplasmanda üç puanı alır, Galatasaray da Hesap.com Antalyaspor karşısında takılırsa; son hafta öncesinde şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek. İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarının son bölümünde Tümosan Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına iterek yarı finale yükseldi. Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanıyor.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Sarı-lacivertliler, ligde 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 70 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde son 2 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Kanarya, mücadeleden galip ayrılması ve sarı-kırmızılıların da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacak.

50. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 37 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 128 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇ

İki ekip arasında 9'u Süper Lig, 1'i kupa olmak üzere oynanan son 10 maçın 6'sında Fenerbahçe, 3'ünde Konyaspor üstünlük sağladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki ekip son olarak 21 Nisan'da kupada kozlarını paylaştı. Konya'da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar 1-0 galip gelerek tur atladı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, N'Golo Kante sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek.