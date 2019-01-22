22 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Bifouma'yı renklerine bağladı

Malatyaspor Bifoumayı renklerine bağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2019

ekiplerinden Evkur , 26 yaşındaki Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı takım, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi elinde olan Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bifouma'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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