Taktik denemeler

Trabzonspor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçında ilk iki maça oranla daha organize, daha planlı ve daha çok taktik denemeler yapan bir görüntüdeydi. Maç içerisinde kanatların yer değişimi, orta sahaya oyuncusu Muçi'nin stoperlerin yanına kadar gelmesi, Cabral ve Pina'nın birer orta saha oyuncusu gibi içe kat ettiği anlar birer çalışmanın ve aslında çok kapsamlı düşünülmüş bir planın ürünüydü. Genel olarak bireysel anlamda son derece yetenekli futbolcuları olan Trabzonspor'un, kanat oyuncularının hızını ve bireysel adam eksiltme özelliklerini kullanma noktasındaki özgürlük anlayışı da bu kadar disiplinin arasında farklı bir detaydı. İlk iki hazırlık maçında gol atamayan Trabzonspor, Udinese karşısında hemen maçın başında 1-0 öne geçse de devamında gol bulma konusunda aynı iştahı sürdüremedi. Geçtiğimiz sezon savunma zaafları veren ve bu sezon bunları kökünden çözmek isteyen Trabzonspor, 2-3 pozisyon dışında neredeyse hiç aksaklık yaşamadı. Bu anlarda da kaleci Andre Onana tecrübesiyle skoru koruyan isim olarak alkışları hak etti . Trabzonspor, Udinese karşısında oynadığı maçta daha iyi bir görüntü çizdi. Bordo-mavili takım, mağlup olduğu ilk iki hazırlık maçına oranla daha tempolu ve daha üretken gözükse de oyun devamlılığı ve üretkenlik noktasında yine benzer sıkıntılar yaşadı.