Büyük iş çıkardık

MURAT ÖZBOSTAN

Almanya gibi futbolun prensiplerini çok iyi uygulayan bir takıma karşı iyi işler çıkardık. Ama bu yolda alınacak mesafeler de varFarklı dönemlerdeki maçların farklı amaçları olur. Bugün yeni bir milli takım inşa ediyoruz, dönem dönem tecrübeliler de kadroya girerOzan ve Efecan üzerinden gidersek ikisinin de örnek alınacak güzel futbol hikayeleri var. Birçok oyuncuya ilham kaynağı olacaklarFutbol çok güzel bir oyun… Alınan sonuç, iki ihtimali de düşünmemize neden olabilir. Ben bardağın dolu tarafından bakmayı tavsiye ederim.Dünya futbolunun zirvesinde olan bir takıma karşı kendi evinde başa baş bir futbol ortaya koyabilmek değerli. Bunun dışındaOzan ve Efecan üzerinden gidersek ikisinin de örnek alınacak çok güzel futbol hikayeleri var.Kendi içerisinde yarattığı fikri değişim, müthiş bir performans olarak geri dönmesini sağladı. Önce geçen yıl Fenerbahçe'de sonrasında da milli takımda alkışlanacak performanslara imza attı ve atmaya devam ediyor. Aslında bu futboldasorusunun en güzel yanıtı. Ozan hem kendi kazandı hem de milli takıma kazandırmaya devam ediyor. Efecan ise 'cümlesinin en güzel örneği. Alt liglerde başlayan mücadelesi Alanyaspor'un içerisinde hem kulübünü hem kendisini geliştiren bir oyuncu olarak bambaşka bir yere geldi. Milli takım kadrosunu da bu performanslarıyla hak etmişti. Bunu Almanya karşısındaki performansı ve golüyle taçlandırdı. Türkiye'de birçok oyuncuya ilham kaynağı olacağını düşünüyorum.Takımlarındaki gelişimleri ve tecrübeli arttıkça milli takıma katkıları da o ölçüde artıyor.Bunun temel sebebi yeni ve genç oyuncuların bir arada oynamış olması. Takım devamlılığı çok önemli. Almanya karşısındaki kadro, şans verilen isimler yeni oyuncular ağırlıklıydı. Buna rağmen ben başarılı buldum. Tabii Almanya gibi futbolun prensiplerini çok iyi uygulayan, pozisyon bilgisi yüksek oyunculardan kurulu bir takıma karşı yine de iyi işler çıkardığımızı söyleyebilirim. Tabii ki Şenol hocanın da tespitleri çok doğru, bu yolda alınacak mesafeler de var.Bazı oyuncuların milli takımda olmayışları her zaman tartışılacak. Bu durum, futbolun içinde her dönem görülen bir şey. Bu isimler önümüzdeki dönem içinde alınmayacak diye de bir şey söz konusu değil.Almanya hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'nın dominant takımı olarak yoluna devam ediyor. Büyük bir ekol… Her dönem bu ekol üzerine değişik oyuncuları monte edebiliyorlar. Oyuncular değişse de Almanya'nın turnuvalardaki başarı süreci değişmiyor. O nedenle Almanya Almanya'dır.