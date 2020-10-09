09 Ekim 2020, Cuma
MURAT ÖZBOSTAN
Büyük iş çıkardık

Büyük iş çıkardık

09.10.2020, Cuma
Almanya gibi futbolun prensiplerini çok iyi uygulayan bir takıma karşı iyi işler çıkardık. Ama bu yolda alınacak mesafeler de var
Farklı dönemlerdeki maçların farklı amaçları olur. Bugün yeni bir milli takım inşa ediyoruz, dönem dönem tecrübeliler de kadroya girer
Ozan ve Efecan üzerinden gidersek ikisinin de örnek alınacak güzel futbol hikayeleri var. Birçok oyuncuya ilham kaynağı olacaklar

1- BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKALIM

Almanya karşısında üç kez geriye düştüğümüz maçta üç gol atarak beraberliği sağladık. Sonuç; büyük bir sevinç ve geleceğe dair umut havası oluşturdu. 'Nasıl yenilmedik' mi diye düşünelim, 'Nasıl kazanamadık' mı?
Futbol çok güzel bir oyun… Alınan sonuç, iki ihtimali de düşünmemize neden olabilir. Ben bardağın dolu tarafından bakmayı tavsiye ederim. Bu skor birçok açıdan çok önemli. Dünya futbolunun zirvesinde olan bir takıma karşı kendi evinde başa baş bir futbol ortaya koyabilmek değerli. Bunun dışında bu güzel futbolu, milli takım tecrübesi fazla olmayan birçok oyuncu ile elde etmek de başka bir sevinç kaynağı.

2- EFECAN TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ

Maçın yıldızları olarak Ozan Tufan ve Efecan Karaca öne çıktı. Özellikle Ozan attığı golle Avrupa'nın da gündemine oturdu. Bu iki oyuncuyu ve takımda öne çıkan diğer isimleri nasıl yorumlarsınız?
Ozan ve Efecan üzerinden gidersek ikisinin de örnek alınacak çok güzel futbol hikayeleri var. Ozan Tufan bundan 18 ay evvel futboldan kopmuş, kendisine olan ve çevresindekilerin de ona olan inancını kaybetmiş, fiziki ve psikolojik anlamda yıpranmış bir oyuncuydu. Kendi içerisinde yarattığı fikri değişim, müthiş bir performans olarak geri dönmesini sağladı. Önce geçen yıl Fenerbahçe'de sonrasında da milli takımda alkışlanacak performanslara imza attı ve atmaya devam ediyor. Aslında bu futbolda 'Yetenek mi yoksa yeteneğini kullanabilmek mi önemli' sorusunun en güzel yanıtı. Ozan hem kendi kazandı hem de milli takıma kazandırmaya devam ediyor. Efecan ise 'Tırnaklarımla kazıyarak geldim' cümlesinin en güzel örneği. Alt liglerde başlayan mücadelesi Alanyaspor'un içerisinde hem kulübünü hem kendisini geliştiren bir oyuncu olarak bambaşka bir yere geldi. Milli takım kadrosunu da bu performanslarıyla hak etmişti. Bunu Almanya karşısındaki performansı ve golüyle taçlandırdı. Türkiye'de birçok oyuncuya ilham kaynağı olacağını düşünüyorum.
Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Nazım Sangare, Enes Ünal, Okay Yokuşlu gibi oyuncular da gelişime çok açık. Takımlarındaki gelişimleri ve tecrübeli arttıkça milli takıma katkıları da o ölçüde artıyor.

3- GÜNEŞ'İN TESPİTLERİ DOĞRU ALINACAK MESAFELER VAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunma ve orta sahada hatalarımızın olduğunu söyledi. Almanya maçına bakarsak özellikle savunma ve bekler için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Bunun temel sebebi yeni ve genç oyuncuların bir arada oynamış olması. Takım devamlılığı çok önemli. Almanya karşısındaki kadro, şans verilen isimler yeni oyuncular ağırlıklıydı. Buna rağmen ben başarılı buldum. Tabii Almanya gibi futbolun prensiplerini çok iyi uygulayan, pozisyon bilgisi yüksek oyunculardan kurulu bir takıma karşı yine de iyi işler çıkardığımızı söyleyebilirim. Tabii ki Şenol hocanın da tespitleri çok doğru, bu yolda alınacak mesafeler de var.

4- FARKLI DÖNEMLERİN FARKLI AMAÇLARI VAR

A Milli Takım'ın bu jenerasyonuyla ilgili ne söylersiniz? Aday kadro açıklandığı zaman 'Gökhan Gönül ve Caner Erkin niye alınmadı' yorumları yapıldı. Sonuca ve futbola bakınca bu yorumlar gereksiz miydi?
Bazı oyuncuların milli takımda olmayışları her zaman tartışılacak. Bu durum, futbolun içinde her dönem görülen bir şey. Bu isimler önümüzdeki dönem içinde alınmayacak diye de bir şey söz konusu değil. Farklı dönemlerde oynanan maçların farklı amaçları var. Bugün yeni bir milli takım inşa ediyoruz, dönem dönem tecrübeli oyuncular da bu takıma ilave edilebilir.

5- ALMANYA ALMANYA'DIR!

Almanya, 7-8 önemli oyuncusunu milli takımımıza karşı oynatmadı. Löw de arayış içinde. Bu açıdan bakarsak, 'Almanya eski gücünü kaybetmiş mi', yoksa 'Almanya Almanya mıdır?'
Almanya hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'nın dominant takımı olarak yoluna devam ediyor. Büyük bir ekol… Her dönem bu ekol üzerine değişik oyuncuları monte edebiliyorlar. Oyuncular değişse de Almanya'nın turnuvalardaki başarı süreci değişmiyor. O nedenle Almanya Almanya'dır.
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