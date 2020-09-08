MURAT ÖZBOSTAN

Geçen sezonki hakem skandalları inkâr edilemez!

Merkez Hakem Kurulu'nun dün semineri vardı.. Her sezon olduğu gibi klasik konuşmalar yapıldı. "Adalet" kavramı ön plandaydı. Alkışlarla toplantı sona erdi. Yeni bir MHK göreve başladı. İki yılda iki MHK gitti... Başarılı oldukları için değil başarısız oldukları için gittiler. TFF Başkanı Nihat Özdemir de açılış konuşmasını yaparken şunları söyledi: "Geçen sezon maalesef tartışmaların odağında hep beraber kaldık. Haksız eleştiriler aldınız. Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Sizi zan altında bırakmaya kimsenin gücü yetmez. Sizler, bizlerin onuru ve gururusunuz. Biz sizlerin hep arkanızda durduk, durmaya da devam edeceğiz."

Geride kalan skandal sezon için TFF Başkanı hiçbir şey yaşanmamış gibi bir konuşma yapmış. Ligin altı üstü birbirine girmiş... Herkes feryat etmiş... VAR odası çorbaya dönmüş, hakemlerin yaptığı hatalar dünya basınında manşet olmuş... Tüm bu yaşananlar haksızmış! O zaman yine başa dönüp sormak lazım. Madem başarılı, madem eleştiriler haksız! Zekeriya Alp neden gitti?

Kimse kimseyi kandırmasın o zaman… Geçen sezon ligin kaderini Türkiye'de hakemler tayin etti. Bunun aksini söylemek inandırıcı değildir. Ki bir de 'Zorlu' skandalı yaşandı. Türk futbol tarihinde unutulmayacak bir skandal.. Gelelim bu sezona… Yeni başkan Serdar Tatlı ve ekibi umarız başarılı olur. Adaleti her takım için sağlarlar. Zor bir sezon, çok maç var... Nefes almak yok! Daha gergin geçeceği bir gerçek. Tatlı'nın sözleriyle bitirelim biz de o zaman: "Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece bu ilkelerden taviz vermeden toplum vicdanının sesi olacağız." İnşallah...